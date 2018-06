المبعوث الأممى يصل اليمن لإحياء مفاوضات الحل السياسى

المتوسط:

وصل إلى صنعاء، اليوم السبت، المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، فى إطار جولته الجديدة التى بدأها الخميس الماضى بلقاء الرئيس عبد ربه منصور هادى وعدد من أعضاء حكومته.

وقالت مصادر سياسية يمنية، إن جريفيث سيلتقى عددًا من قادة ميليشيات الحوثى ومسئولين فى حكومة الانقلاب غير المعترف بها؛ لبحث ترتيبات إعادة إحياء مفاوضات الحل السياسى، فى إطار رؤية يعتزم المبعوث الأممى عرضها على مجلس الأمن فى السابع من يونيو الجارى.

وأشارت المصادر، إلى أن على رأس القضايا التى سيبحثها جريفيث تجنيب مدينة وميناء الحديدة معركة عسكرية، وإقناع الحوثيين بالانسحاب منها، وتسليم الإشراف عليها للأمم المتحدة، ويشار إلى أن الميليشيات الحوثية تمنع المدنيين الراغبين فى مغادرة الحديدة من الخروج ما يثير المخاوف من استخدامهم دروعا بشرية، وأنها نشرت آليات ثقيلة شمال المدينة.

وقال مصدر ملاحى فى ميناء الحديدة، إن باخرة تابعة لمنظمة الهجرة الدولية ستغادر ميناء الحديدة وعلى متنها كافة العاملين فى المنظمات الدولية وعائلاتهم إلى إحدى الدول المجاورة، جراء احتدام المعارك بين الجيش اليمنى وميليشيات الحوثى فى المحافظة الساحلية.

