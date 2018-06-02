نابولي يرفض عرض مانشستر سيتي لضم جورجينيو

قال رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس إنه رفض عرضًا من مانشستر سيتي لضم متوسط ميدان الفريق جورجينيو مقابل 50 مليون يورو، وذلك بعد أن قال وكيل أعمال اللاعب الإيطالي الأسبوع الماضي إن مانشستر سيتي تقدم بعرض لضم اللاعب، مع حرص بطل البريميرليج على إنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن، وذلك حسبما نقلت صحيفة "كوريري ديلو سبورت".

وقال دي لورينتيس: "رفضت عرضًا بقيمة 45 مليون يورو إلى جانب 5 ملايين يورو إضافات من مانشستر سيتي لضم جورجينيو".

وطالب دي لورينتيس مانشستر سيتي بالعودة من جديد بعرض أكبر، كما أكد رئيس النادي رغبة فريقه في التعاقد مع لاعب بولونيا سيموني فيردي، وذلك في الوقت الذي يرتبط فيه اسم المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا بالانتقال إلى ميلان ووست هام، ومن المتوقع أن يبلغ ثمنه 25 مليون إسترليني.

وأوضح دي لورينتيس أن المدير الرياضي للنادي كريستيانو جيانتولي فعل كل شيء أمس الجمعة لإنهاء الصفقة مع وكيل اللاعب، معربًا عن أمله في التعاقد مع المزيد من اللاعبين قبل أن يقود كارلو أنشيلوتي مباراته الأولى مع الفريق.

وعن هذا الأمر قال لورينتيس: "من 10 يوليو وحتى 31 يوليو، سيكون كارلو قادرًا على تقييم قائمة الفريق واتخاذ القرارات، وسنتجه في أغسطس إلى دبلن لمواجهة ليفربول وسنرى الفريق الأول لنابولي حينها، ويرغب أنشيلوتي في الاحتفاظ بـ80% من قوام الفريق، ورغبتنا حاليًا هي التعاقد مع حارس مرمى ومدافع ومتوسط ميدان وجناح".

وعن العروض المقدمة لماريك هامسيك قال لورينتيس: "إذا أراد هامسيك الذهاب إلى الصين، فلن نقف في طريقه، ولكن كم من الأموال سيدفعون إلينا؟".

يذكر أن دي لورينتيس حذر الأسبوع الماضي بأنه سيطلب مبلغا ماليا كبيرا لبيع هامسيك وذلك في ظل رغبة نادي شاندوند لونينج الصيني في التعاقد معه.

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