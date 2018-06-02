التحرير تكشف تفاصيل جلسة بيع رمضان صبحي لهدرسفيلد الإنجليزي

تجري الآن جلسة المفاوضات النهائية لبيع وإتمام انتقال الدولي المصري، رمضان صبحي، والمحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، بشكل نهائي، إلى نادي هدرسفيلد تاون، تمهيدًا للانتقال إليه، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «التحرير» أن المفاوضات يحضرها مندوبا الناديين، بالإضافة إلى اللاعب ووكيله نادر شوقي، من أجل كتابة العقود والاتفاق على الجانب المادي.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة هيكتور كوبر، قد وافق على مغادرة اللاعب، معسكر الفراعنة اليوم السبت؛ وذلك للخضوع للكشف الطبي، بنادي هيديرسفيلد الإنجليزي، وقال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اللاعب حصل على إذن من الجهاز الفني للمنتخب، بالمغادرة إلى إنجلترا، على أن يعود لمعسكر الفراعنة مساء اليوم السبت بإيطاليا.

كانت بعض التقارير الإنجليزية، قد كشفت صباح اليوم السبت، عن رغبة نادي هدرسفيلد، في ضم رمضان صبحي من ستوك سيتي بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وحسب شبكة ESPN فإن الفريق الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، نجح في البقاء بعدما احتل المركز الـ16 برصيد 37 نقطة، يريد ضم النجم المصري خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع Football League World الإنجليزي، أن ديفيد فاجنر مدرب، فريق هدرسفيلد تاون، يريد ضم رمضان صبحي خلال الموسم المقبل.

وكان نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحي، ألمح في وقت سابق إلى صعوبة استمرار اللاعب المصري في ستوك سيتي، بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب»

وشارك صاحب الـ21 عاما في 28 مباراة مع ستوك سيتي في الموسم الماضي، بمختلف البطولات، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا، كما يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم بروسيا خلال الشهر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا