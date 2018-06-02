الناتو يعلن استعداده لمساعدة ليبيا في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي “النيتو” باتر فابل، عن استعداد الحلف لمساعدة ليبيا في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية، من بينها وزارة للدفاع الوطني وقيادة الأركان وجهاز الاستخبارات.

وأوضح بافل، في تصريحات للصحفيين في ختام زيارة إلى موريتانيا، أن الحلف يدعم جهود الأمم المتحدة الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا؛ بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وذكر رئيس اللجنة العسكرية، أن النيتو أتقن المهمة التي كلف بها بعد تفويض أممي ودعم عربي وخليجي لحماية المدنيين من ضربات القذافي عام 2011.

وأضاف بافل، أن المجموعة الدولية كان عليها أن تقوم بمهمة نزع أسلحة المجموعات شبه العسكرية، ومساعدة ليبيا على تطوير مؤسساتها الأمنية والدفاعية بعد التدخل العسكري.

وأشار إلى أن الحلف أظهر القدرة بشكل فعال على استخدام القوة لحماية المدنيين في ليبيا عام 2011، كما سبق له أن فعل في البلقان.

وقال رئيس اللجنة العسكرية بالنيتو، إن جو الأمن الحالي في أوروبا والشرق الأوسط وانعكاسات الأوضاع في ليبيا والعراق وسورية على السلام العالمي، تمثل بحق تهديدات وتحديات على مستوى الأمن المشترك.

وأكد بافل ان الوضع الحالي في ليبيا يستدعي تعاونًا مكثفًا أكثر من أي وقت مضى بين عدد من الدول والأطراف التي تنسق جهودها ضمن شراكة الحوار المتوسطي.

والتقى رئيس اللجنة العسكرية بالنيتو، باتر فابل، بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وعقد جلسات عمل مع قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الجنرال غزواني، في نواكشوط، وتمحورت المباحثات حول الوضع الأمني في الساحل الإفريقي من خلال ما تقوم به مجموعة دول الساحل الخمس.

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