مكتب إعلام هيئة الاتصالات: المهندس مراد الشكري رئيس الجمعية العمومية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة يوجه اخطارا نهائيا لرئيس مجلس إدارة “القابضة” للاتصالات

بنغازي 03 يونيو 2018 (وال) -أصدر دولة رئيس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبد الله الثني قراراً يقضي بتكليف المهندس مراد الشكري برئاسة الجمعية العمومية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وادارة اجتماعاتها وما يتعلق بها، وفقا لما أعلن مكتب إعلام الهيئة.

وصدر قرار دولة رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي وهو ذات اليوم الذي انعقدت فيه اعمال الجمعية العمومية للقابضة بدعوة من هيئة المراقبة بالشركة وقد حضر افتتاح أعمال الجمعية العمومية السيد نائب دولة رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الدكتور عبد السلام البدري مكلفا من دولة رئيس الوزراء بافتتاح الاجتماع.

وفي حين اتفقت الجمعية العمومية على مخاطبة رئيس القابضة فيصل قرقاب لتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية للشركة على أن يكون في السابع والعشرين من يونيو الجاري جاء قرار المؤقتة بتكليف الشكري رئيسا للجمعية العمومية.

المهندس مراد الشكري وقبل انعقاد اعمال الجمعية العمومية يومي الاربعاء والخميس الماضيين كان وفي صباح الثلاثاء في اجتماع مع دولة رئيس الحكومة المؤقتة وبحضور وكيل عام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات حيث بحث الثني ما يتعلق بالجمعية العمومية للقابضة.

وبناء على تكليفه من دولة رئيس الوزراء كرئيس للجمعية العمومية للقابضة وجه الشكري خطابا الى رئيس مجلس ادارة الشركة فيصل قرقاب بتقرير اجل حتمي لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادي وغير العادي، واشار الخطاب الى ان يكون الخميس السابع من يونيو موعدا للإعلان ويوم السابع والعشرين من ذات الشهر موعدا للاجتماع.

خطاب المهندس مراد الشكري استهل بملاحظة وجهها إلى قرقاب ذكر فيها تقاعس الاخير في عدم انعقاد الجمعية العمومية، لعامي 2017 و2018، واورد الخطاب رد قرقاب بالتأجيل على عدد من الرسائل تطالب بانعقاد الجمعية العمومية، ما دفع الى مخاطبة هيئة الرقابة للشركة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

وجاء في الخطاب ان التأجيل المتكرر لانعقاد الجمعية العمومية هو ما قرر منح قرقاب أجلا حتميا لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وحدد خطاب المهندس مراد الشكري الى قرقاب جدول اعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي، حيث شمل العادي استعراض ومناقشة مجلس الادارة وهيئة المراقبة ومراجعة الحسابات بالخارج، المصادقة على القوائم المالية، اختيار مجلس الادارة ورئيس واعضاء هيئة المراقبة وتحديد مكافئاتهم وتعيين مراجع حسابات خارجي، وتضمن جدول الاعمال غير العادي النظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

ونوه خطاب الشكري الى انه في حال عدم الامتثال للقرار الصادر عن الجمعية العمومية بشأن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ستتخذ الاجراءات القانونية. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال