إنجلترا تفوز على نيجيريا وديًا استعدادًا للمونديال

حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا سهلا على نظيره النيجيري، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

افتتح النتيجة سريعًا جاري كاهيل لاعب الأسود قي الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، وعزز هاري كين التقدم بالهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني قلص النيجيري أليكس إيوبي، النتيجة حيث سجل هدف تقليص الفارق للنسور.

ويلتقي منتخب إنجلترا يوم الخميس المقبل مع كوستاريكا فيما يلتقي منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل مع التشيك وديا.

جدير بالذكر أن نيجيريا تقع في المجموعة الرابعة وتضم كلا من الأرجنتين وإيسلندا وكروتيا.

بينما يقع المنتخب الإنجليزي في المجموعة السابعة وتضم كلا من بلجيكا وبنما وتونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا