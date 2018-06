المتوسط:

قضت المحكمة الجنائية العراقية، ليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد على الفرنسية ميلينا بوغدير، بعد إدانتها بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”، وفقا لـ”فرانس برس”.

وصدر الحكم بحق ميلينا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تصل عقوبته حتى الإعدام، بعد جلسة محاكمة سابقة في فبراير الماضي.

وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الجاري على أكثر من 300 من المسلحين الأجانب، بالإعدام أو السجن مدى الحياة، غالبيتهم نساء من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

The post محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد للداعشية الفرنسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية