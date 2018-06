وفاة 9 مهاجرين قبالة تركيا إثر غرق سفينتهم بالمتوسط

المتوسط:

غرقت أحد المراكب التي كانت تقل مهاجرين كانوا يسعون للوصول إلى أوروبا اليوم الأحد، مما أسفر عن وفاة تسعة مهاجرين في المتوسط قبالة سواحل تركيا.

وأضافت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن الزورق واجه صعوبات قبالة منطقة ديمري في محافظة أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وإضافة إلى الضحايا، تم إنقاذ خمسة أشخاص فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، وفق الوكالة التي أوضحت أن بين الوفيات ستة أطفال.

من جهتها، قالت وكالة “دوغان” إنهم كانوا يسعون للتوجه بطريقة غير شرعية إلى أوروبا لكن الطريق الذي كانوا يخططون لسلوكه لم يكن واضحاً.

وتعد جزيرة كاستيلوريزو اليونانية الصغيرة، الواقعة غرباً قبالة منتجع كاس التركي، الأرض التابعة للاتحاد الأوروبي، الأقرب إلى موقع غرق الزورق.

ولم يتم بعد الإعلان عن جنسيات الأشخاص الذين كانوا على متن المركب.

وعبر أكثر من مليون شخص، كثير منهم فروا من الحرب في سوريا، إلى اليونان من تركيا في 2015 مع اندلاع أكبر أزمة هجرة تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي 2016، أبرمت أنقرة اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا ووافقت على استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية مقابل الحصول على حوافز تتضمن مساعدات مالية.

