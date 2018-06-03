سفرة رمضان.. طريقة عمل الدجاج المتبل مع المكرونة الفوتشيني والحلو موز بالمكسرات

فاتت أيام كثيرة من شهر رمضان، أغلبها كانت عزومات عائلية وتجمعات أصحاب، وأيضا وقوفا بالساعات في المطبخ لتحضير أشهى الوجبات.. حقيقي أمر مرهق للغاية، وعند التفكير فى ماذا علي أن أحضر اليوم أشعر أننى لا أستطيع الوقوف في المطبخ من الأساس.. هل أنت مثلي أيضا؟ إن كنت تشعرين بملل وإرهاق من تحضير الوجبات وعليك في نفس الوقت تحضير إفطار لأسرتك.. أسهل عليك الأمر بالطبق الرئيسي والجانبي والحلو، الطبق الرئيسي”الدجاج المتبل” مع المكرونة الفيتوتشيني والحلو موز بزبدة الفول السودانى.. جربيها.

لا تنسى.. شراء المكونات من متجر معروف وغسل الدجاج جيدا بالماء والخل وتركه فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل فى ماء الخل بالليمون.

طريقة عمل الدجاج المتبل

المكونات:

– دجاج مقطع إلى أرباع (على حسب الكمية)

– ملعقة ثوم مفروم

– ملعقة عصير طماطم

– كوب ليمون صغير الحجم

– ملعقة فلفل حار

– ملعقة فلفل أسود

– ربع ملعقة ملح

– ملعقتا بابريكا

– ملعقة كمون

طريقة التحضير:

– اغسلي الدجاج جيدا بالليمون والخل والملح والماء البارد.

– ضعي قطع الدجاج في إناء متوسط الحجم، وأضيفي كلا من البابريكا والكمون والفلفل الحار والثوم والصلصة.

– اغمسي قطع الدجاج في التتبيلة جيدا، واتركيها لمدة 3 ساعات أو أكثر وتحفظ في الثلاجة.

– بعد مرور الوقت، سخني الشواية وضعي عليها شرائح من البصل والليمون والفحم وبجوارهما ضعي قطع الدجاج لمدة دقائق ثم قلبيها على الجانبين جيدا.

طريقة عمل المكرونة الفوتشيني

المكونات:

– 200 جرام مكرونة فوتشيني أو مكرونة إسباجيتى عريضة.

– 2 صدور دجاج

– كوب كريمة

– كوب جبنة بارميزان

– ملعقتا صوص بيستو بالريحان

التوابل:

– ملعقتا زيت زيتون

– 4 أوراق ريحان

– ملعقة فلفل أسود

– ملعقة ملح

– ملعقة زعتر

– ملعقة ثوم مفروم

– ملعقتا صنوبر

طريقة التحضير:

– حتى تستطيعي تحضير صوص البيستو بالريحان، اخلطي الصنوبر والزعتر والجبن والثوم والريحان وزيت الزيتون والملح والفلفل معًا.. استمرى فى التقليب لدقائق.

– على عبوة المكرونة يوجد تعليمات السلق.. اتبعيها لطهي المكرونة.

– قلبي شرائح الدجاج فى ملعقة زيت بقليل من التوابل.

– ضعي صلصة البيستو مع كوب الكريمة على الدجاج.. واستمري في التقليب.

– ضعي المكرونة على الخليط حتى يمتزجا معًا.

طريقة عمل الموز بزبدة الفول السوداني

المكونات:

– شرائح موز

– ملعقتا مكسرات

– ملعقة زبدة فول سوداني

طريقة التحضير:

– قطعي الموزة الواحدة إلى اثنتين بالطول، ورشي عليها الزبدة والمكسرات.

– أدخلى الموز 3 دقائق في الميكروويف.

التقديم:

زيني سفرة رمضان بقليل من الزهور وكثير من أطباق السلطة الخضراء والعصائر المثلجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا