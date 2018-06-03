وصول كأس العالم إلى روسيا قبل 11 يوم من انطلاق البطولة

العنوان-موسكو

وصلت كأس العالم اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، قبل 11 يومًا فقط على بدء بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو الجاري بمباراة روسيا والسعودية.

كان في استقبال الكأس لدى وصولها إلى روسيا، النجم الألماني لوتر ماتياس، الذي سبق له الفوز باللقب العالمي مع منتخب بلاده عام 1990.

وتم تنظيم احتفالية كبيرة بهذه المناسبة، حضرها عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، وسفيرة المونديال ليسيان أوتياشيفا، في احتفالية مع الجماهير.

وطافت كأس العالم بأكثر من 50 بلدًا على مستوى العالم، في جولة بدأت في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وسيتاح للجماهير الروسية في موسكو مشاهدة الكأس حتى يوم السابع من يونيو الجاري.

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