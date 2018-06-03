الدفاع الجزائرية: انحراف طائرة عسكرية خالية من الركاب وإصابة طاقمها

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، إن طائرة عسكرية من نوع " هيركول سي 130"، انحرفت اليوم الأحد، عن مسارها بمدرج القاعدة العسكرية الجوية بولاية بسكرة جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الطائرة كانت خالية من الركاب، وأن الحادث تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، تمّ التكفل بهم على الفور، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة.

وأشارت إلى أن القيادة العليا للجيش الجزائري، أمرت بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث.

كانت مصادر إعلامية أشارت إلى إصابة 8 أشخاص بجروح في حادث انحراف الطائرة العسكرية التي دخلت حيز الخدمة عام1981.

وقال تليفزيون "النهار" الجزائري الخاص اليوم، إن الطائرة، التي كانت في مهمة تدريبية، انحرفت عن مسارها، أثناء هبوطها على أرضية المطار.

يشار إلى أن 257 شخصا أغلبهم من العسكريين، قتلوا في تحطم طائرة عسكرية من نوع " اليو شين" في أبريل الماضي، بعد لحظات من إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائرية.

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