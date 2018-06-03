بشار الأسد يعتزم لقاء زعيم كوريا الشمالية

نقل الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية اليوم الأحد، عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله إنه يخطط للقاء كيم جونغ اون في بيونغ يانغ، ما يجعله أول رئيس دولة يلتقي كيم في عاصمة هذه الدولة.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن الأسد قال "سأزور كوريا الشمالية والتقي.. كيم جونغ أون"، وذلك خلال استقباله سفير بيونغ يانغ في دمشق مون جونغ نام الأربعاء.

ويأتي هذا الإعلان المفاجئ مع ترقب العالم قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم في 12يونيو في سنغافورة.

ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إن "العالم يرحب بالتحركات المهمة في شبه الجزيرة الكورية التي قام بها في الآونة الأخيرة كيم جونغ اون".

ورفضت الرئاسة السورية التعليق على التقرير في اتصال مع وكالة فرانس برس.

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