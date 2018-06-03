محامي ترامب: الرئيس يملك على الأرجح سلطة إصدار عفو عن نفسه

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الرئيس يملك على الأرجح سلطة إصدار عفو عن نفسه لكنه لا ينوي فعل ذلك.

وردًا على سؤال، ما إذا كان ترامب يملك سلطة العفو عن نفسه، قال جولياني، إن ترامب لا يعتزم إصدار عفو عن نفسه، لكن الدستور الأمريكي الذي يمنح الرئيس سلطة إصدار أوامر بالعفو "لم يقل إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك".

وأبلغ جولياني محطة (إيه.بي.سي) التليفزيونية قائلا "سيكون سؤالا مطروحا، أعتقد أن إجابته ستكون في إطار ما يقوله الدستور".

وأضاف جولياني، أن مسألة جلوس ترامب مع المحقق الخاص روبرت مولر، تمثل أيضًا "سؤالًا مطروحًا". ويحقق مولر في احتمال وجود تواطؤ بين روسيا، وحملة ترامب للانتخابات الرئاسية في عام 2016، لكن طاقم محامي ترامب، يميلون إلى عدم إجراء هذه المقابلة.

كما يحقق مولر، فيما إذا كان ترامب سعى بشكل غير قانوني لعرقلة سير التحقيق في قضية التدخل الروسي.

ومن جانبه، قال كيفن مكارثي، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب، لمحطة (سي.إن.إن) التليفزيونية، اليوم الأحد، إنه لا ينبغي للرئيس أن يصدر عفوًا عن نفسه.

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