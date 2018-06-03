محمد الامين يكتب :

1- الاستحقاق الانتخابي..وتعديلات حكومة السراج.

الأخبار الواردة من أوساط حكومة السراج تقول أنه بصدد “ترميمها” بأسماء جديدة.. الأمر لا يتعلق بسدّ شغورات بل بتغييرات، فهل نفهم من هذا وجود نوايا للانقلاب على المبادرة الفرنسية التي تنص ضمنيا على انتهاء صلاحية الأجسام الحالية بمجرد الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي؟ هل أدرك السراج بعد العودة إلى طرابلس حجم الشرخ بين حديث الصالونات والحقائق على الأرض؟ أم أن الأمر مجرد إجراء عادي لتأمين حسن سير الاستعدادات وتأمين الخدمات طيلة المرحلة التحضيرية؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

2- لماذا يجب العمل على إقناع الليبيين بالتسجيل والتصويت بكثافة؟

هل يكفي مجرد إقناع الليبيين بالتسجيل في القوائم الانتخابية أو تمديد التسجيل لفترة إضافية حتى نضمن ارتفاع مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات؟ الجواب قطعًا بالنفي.. فحتى لو سجّل المواطنون أسماءهم فهذا لا يعني أنهم سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.. هنالك تحدٍّ رئيسي هو تأمين الانتخابات.. تأمين المواطن وهو في طريقه إلى الاقتراع.. تأمين العملية سيعزز شفافيتها ومصداقيتها، وسيؤثر كثيرا على شرعية مُخرجاتها، لأنه كلما ارتفعت نسبة المشاركة كلّما اطمأن الناس إلى مصير المرحلة التالية على المستويات التشريعية والتنفيذية.. سيصبح تكوين السلطات أقلّ تعقيدا، وتشكيل الحكومة خاليا من المساومات ومن الشدّ والجذب والابتزاز بين الأطراف.. وسينعكس ذلك بالإيجاب على صياغة القوانين وعلى مستوى ديمقراطية الحياة السياسية وقوة المؤسسات وتماسك الدولة.. هذا قليل من كثير، لكي ندرك أهمية المشاركة الشعبية.. أما في حال انخفاض نسبة التسجيل، وفي حال عزوف الناس أو عدم اطمئنانهم للذهاب إلى مراكز الاقتراع، فالسيناريو سيكون مظلما وقاتما على مستقبل البلد.. والله المستعان.

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