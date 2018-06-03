وفري فلوسك.. حيل بسيطة لعمل الآيلاينر في المنزل

بعد غلاء كل أنواع مستحضرات التجميل، تجد كل فتاة صعوبة في شرائها خاصة أن الأنواع كثيرة ومختلفة، فهناك كريم الأساس، والبرايمر، الكحل، الروج، الماسكرا، الآيشادو، والآيلاينر الذي تعشقه كل فتاة، هل فكرت يومًا في توفير تكاليف شرائه وعمله في المنزل بالوصفات الطبيعية، فالآيلاينر الجل من مستحضرات التجميل الرائعة التي تسهل على الفتاة عناء رسم العين ولذلك يمكنك عمله في المنزل بالوصفات الطبيعية..

1- أحضري آيشادو أسود، فازلين، كل ما عليك هو تكسير الآيشادو ووضعه في إناء صغير، ثم أضيفي الفازلين، وامزجي كل المكونات ثم ضعيها في أي علبة صغيرة نظيفة واتركي الخليط في الفريزر ربع ساعة.

2- يمكنك القيام بنفس الخطوات السابقة، باستبدال الفازلين بزيت جوز الهند أو جل الصبار، كل هذه المكونات مفيدة لبشرتك وتساعد في الحصول على اللزوجة المناسبة للآيلاينر.

3- أحضري شمعة واحدة، وملعقة صغيرة من الفازلين، وقلم كحل، واقسمي قلم الكحل لنصفين لتحصلي على عود الكحل الداخلي، ثم أضيفي له الفازلين وضعيها على ملعقة، وولعي الشمعة تحت الملعقة حتى يذوب الكحل، ضعي الخليط في الثلاجة ليتماسك، بهذه الطريقة تحصلين على لون آيلاينر أسود فاحم.

وهناك عدة طرق يجب اتباعها عند رسم الآيلاينر، فكل عين لها رسمة معينة عليك اتباعها ومنها..

1- إذا كنت من أصحاب العيون الضيقة فإنك تحتاجين إلى رسمة عريضة نسبيًا لتخفى حجم الجفن العلوى الصغير، ارسمي الآيلاينر بشكل رفيع قليلًا من الداخل، ثم قومى بتوسيع العرض من الخارج، ولا تكثري من وضع الكحل داخل العين حتى لا تتسبّبي في تضييقها أكثر.

2- إذا كانت عينك واسعة سيكون الأمر مختلفا، وتحتاجين إلى وضع طبقة عريضة من الكحل حول العين لتضيق عينك، وفي هذه الحالة يمكنك زيادة الكحل داخل عينك.

3- العيون اللوزية تحتاج إلى رسمة آيلاينر بسيطة، ارسمي خطا بسيطا واسحبيه على نهاية العين ولا تهتمي بزيادة طول الرسمة لخارج العين.

بالخطوات السابقة تستطيعين عمل الآيلاينر في المنزل، بوصفات طبيعية تحميك، بعيدًا عن دفع تكاليف باهظة في شرائه.

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