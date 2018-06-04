ننشر بنود ميثاق المصالحة بين تاورغاء ومصراته الذى تم توقيعه

ايوان ليبيا – وكالات :

تم منذ قليل توقيع ميثاق المصالحة بين كل مدينتي تاورغاء ومصراته، حيث مثل مصراته، عبد الله الفورتية ،ومنصور القنطري عن تاورغاء.

ونص الميثاق على 9 بنود هامة وكانت كالتالي

وكان قد وصل مساء اليوم الأحد 3 يونيو، وفد تاورغاء برئاسة عبدالرحمن الشكشاك رئيس المجلس المحلي الي مصراته لتوقيع ميثاق المصالحة بين مصراته وتاورغاء .

وكان الحساب الرسمي لتوقيع ميثاق صلح مصراتة تاورغاء، قد أعلن في وقت سابق اليوم بدء وصول الوفود الحاضرة لتوقيع ميثاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة لمكان انعقاد اللقاء في قاعة مجمع الحديد والصلب مصراتة.

جدير بالذكر أن مدينة مصراتة تشهد اليوم الأحد 03 يونيو 2018، مراسم توقيع ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء، وإعلان ترتيبات الدخول، والتأكيد على ما تم التوصل إليه من اتفاق موقع بين لجنتي الحوار وبلدي مصراتة ومحلي تاورغاء.

ويشارك في مراسم التوقيع عدد كبير من عمداء البلديات، ومجالس الأعيان، والحكماء، ومشائخ القبائل من كل ربوع ليبيا، وكذلك عدد من المسؤولين والشخصيات، كما وجهت الدعوة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحضور، ويأتي توقيع الميثاق خطوة على طريق المصالحة الوطنية الشاملة، ولبنة من لبنات الحوار الليبي الليبي.

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