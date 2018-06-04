مع استمرار الاحتجاجات عبدالله يدعو إلى “حوار وطني شامل”

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني الحكومة والبرلمان إلى الدخول في “حوار وطني شامل” للوصول إلى “صيغة توافقية” حول مشروع قانون الضريبة.

ويشهد الأردن احتجاجات منذ أيام ضد ارتفاع في الأسعار والتشريع المقترح من جانب الحكومة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية “بترا”، فقد شدد الملك على “أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة”.

ونبه الملك إلى أن “التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب”.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في العاصمة عمان، حيث أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المظاهرات.

وشهدت مدن أخرى احتجاجات مماثلة. ففي مدينة معان الجنوبية، أضرم المتظاهرون النار في إطارات سيارات على الطرق السريعة ووقعت مناوشات مع الشرطة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

ويطالب محتجون بإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.

وتحذر نقابات عمالية من أن مشروع القانون، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يضع مزيدا من الأعباء على المواطنين.

ورفض الملقي سحب التشريع المقترح، قائلا إن الأمر متروك للبرلمان كي يتخذ قرارا بشأنه.

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