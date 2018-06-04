استعدادا للمونديال.. التعادل يحسم مواجهة أسبانيا وسويسرا

كتب: علي الزيني

تعادل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب سويسرا، بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب لا سيراميكا، ضمن استعدادات الفريقين لمونديال روسيا.

تقدم المنتخب الإسباني بهدف في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب ألفارو أودريوزولا، من تسديدة رائعة على الطاير، وفي الدقيقة 62 سجل اللاعب ريكاردو رودريجيز هدف التعادل لسويسرا، بعد تسديدة من ستيفان ليختشتاينر في ديفيد دي خيا في الإمساك بها بخطأ ساذج لتصل الكرة رودريجيز الذي سدد الكرة في الشباك.

ويتبقى لإسبانيا مباراة ودية وحيدة أمام تونس، فيما ستواجه سويسرا نظيرتها اليابان بالبروفة الأخيرة قبل التوجه إلى روسيا.

وتتواجد إسبانيا في المجموعة المونديالية الثانية رفقة البرتغال، إيران، المغرب. بينما تظهر سويسرا في المجموعة المونديالية الخامسة رفقة البرازيل، كوستاريكا، صربيا.

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