غارات “دعم الشرعية” باليمن تضاعف خسائر الحوثيين

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، غارات جديدة على مواقع مليشيات الحوثي في التحيتا وشرقي الفازة والمشرعي بالساحل الغربي، مما أسفر عن مقتل 23 عنصرا من المتمردين.

وقامت المقاومة اليمنية المشتركة بعملية تمشيط واسعة في مزارع عدة في الحسينية والتحيتا والدريهمي في محافظة الحديدة.

وعثرت قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية على كميات كبيرة من أسلحة ميليشيات الحوثي الإيرانية بعد فرارها وترك مواقعها.

وتمكنت فرق الألغام التابعة للمقاومة الوطنية من تفكيك مئات الألغام والعبوات الناسفة.

وتأتي غارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في وقت تكبدت مليشيات الحوثي الإيرانية في الأيام القليلة الماضية خسائر فادحة أجبرتها على التقهقر، وسط تقدم سريع لقوات المقاومة المشتركة التي باتت على مشارف مدينة الحديدة.

وكان 70 عنصرا من الميليشيات الموالية لإيران قد قتلوا أيضا في غارات لمقاتلات ومواجهات ميدانية بالساحل الغربي في ضربة موجعة لمسلحي الحوثي، أربكت صفوفهم وأنهكت قدراتهم العسكرية في ظل التقدم الميداني المتسارع لقوات المقاومة اليمنية باتجاه مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

