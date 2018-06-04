ميلانيا لن تسافر مع ترامب في رحلاته الخارجية المقبلة

أكدت المتحدثة باسم السيدة الأولى في الولايات المتحدة أن ميلانيا ترامب لن تنضم إلى زوجها في رحلاته الخارجية المقبلة المقررة الشهر الجاري، في أنباء من المرجح أن تغذي التكهنات بشأن صحتها وزواجها.

وقالت ستيفاني جريشام إن ميلانيا لن تسافر مع الرئيس دونالد ترامب إلى كيبيك لحضور قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع، وقالت إنه لا توجد خطط لها لمرافقته إلى سنغافورة لحضور القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المقررة في 12 يونيو الجاري.

ولم تظهر السيدة الأولى 48/ عاما/ علنا منذ العاشر من مايو، عندما رحبت هي وزوجها بعودة ثلاثة أمريكيين كانت كوريا الشمالية تحتجزهم.

وبعد ذلك بوقت قصير خضعت لعملية جراحية لمعالجة حالة مرضية في الكلى، حيث قال البيت الأبيض حينها إن العملية سارت بشكل جيد.

وكان من المتوقع أن تغادر المستشفى بعد ذلك بوقت قصير لكن لم يتم رؤيتها مما أثار تكهنات جامحة.

وقالت ترامب في تغريدة لها يوم الأربعاء الماضي إنها "تشعر أنها بخير"، لكن ذلك لم يبدد الشائعات على ما يبدو.

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