مقتل وإصابة 307 أشخاص على الأقل جراء ثوران بركان في جواتيمالا| صور

ذكرت حكومة جواتيمالا أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 300 آخرون أمس الأحد بعد ثوران بركان في جواتيمالا قاذفا الرماد والحمم.

وتم إجلاء 2000 شخص أخرين بعد ثوران بركان دي فويجو البالغ ارتفاعه 3763 مترا جنوب غرب العاصمة جواتيمالا سيتي في أقوى ثوران له خلال الأعوام الأخيرة.

كان من بين القتلى موظف في إدارة التنسيق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي السكان وهم يهربون من الحمم البركانية والطرق المحلية المغطاة بطبقة من الرماد، فيما بلغ ارتفاع سحب الدخان نحو ستة كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

وقالت وزارة الصحة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن عددا من الاشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابتهم بحروق من بينهم ستة أطفال على الاقل.

ونفث البركان الرماد في جميع أنحاء المناطق الإدارية الأربع في البلاد وتم أغلاق مطار لا أورورا الدولي بالعاصمة.

وأعلنت إدارة التنسيق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية ان ثوران يوم الأحد يعد أقوى ثوران بركاني شهدته السنوات الأخيرة.

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