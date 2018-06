وكالة: الأسد يخطط لاجتماعه الأول بالزعيم كيم بكوريا الشمالية

المتوسط:

نقلت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أعرب أمس الأحد عن الرئيس السوري بشار الأسد عن عزمه زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وهو ما سيكون أول اجتماع لكيم مع زعيم أجنبي في بيونجيانج.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الأسد قوله يوم 30 مايو أيار ”سأزور كوريا الشمالية وألتقي مع الزعيم كيم جونج أون“،فيما لما يعلق مكتب الرئيس السوري على هذا التقرير حتى الآن.

وأوضح التقرير أن الأسد قال ذلك أثناء تلقيه أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية لدى سوريا مون جونج نام.

وتحافظ بيونجيانج ودمشق على علاقات جيدة بينهما، واتهم مراقبو الأمم المتحدة كوريا الشمالية بالتعاون مع سوريا فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية وهو ما تنفيه بيونجيانج.

وبسبب برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية وخطط سوريا في حربها الأهلية الدامية يواجه البلدان عزلة دولية.

ومنذ بداية العام الحالي عقد كيم سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية مع زعماء في الصين وكوريا الجنوبية ومن المقرر أن يعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة يوم 12 يونيو حزيران.

ومنذ توليه السلطة عام 2011 لم يعلن كيم عن اجتماعه مع رئيس دولة في كوريا الشمالية.

