أمريكا تنشىء قاعدة عسكرية جديدة قرب الحدود العراقية السورية

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن القوات الأمريكية شرعت في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة شمال البلاد قرب الحدود السورية.

ونقلت صحيفة “صوت العراق” غير الحكومية عن مسؤول محلي يزيدي تأكيده وجود تحركات بإنشاء قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية على قمة جبل سنجار شمال غربي الموصل، بينما أوضح مسؤولون عسكريون أن قوات عراقية وأمريكية ستتمركز في القاعدة الجديدة للإشراف على الشريط الحدودي في صحراء غربي نينوى.

وأشار نائب قائممقام سنجار جلال خلّو لشبكة “كردستان 24” التلفزيونية إلى أن 15 مركبة عسكرية يُعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي وصلت المنطقة الجمعة وتمركزت في قمة الجبل، تمهيدا لإقامة قاعدة عسكرية، موضحا أن هذا الجبل الذي يبعد نحو 125 كلم عن الموصل يعد أحد أهم المواقع الاستراتيجية في البلاد.

من جانبه، نفى قائد عمليات نينوى في الجيش العراقي، اللواء نجم الجبوري، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، الأنباء عن إقامة قاعدة أمريكية جديدة في المنطقة، مشددا على أنها عارية عن الصحة.

وأوضح المسؤول العسكري، أن المنطقة لم تشهد سوى تحرك قوات عراقية مسنودة بمستشارين أمريكيين نحو الحدود، تحسبا لأي هجوم قد يشنه مسلحو تنظيم “داعش”، بالتزامن مع حملة عسكرية مرتقبة على الجانب الآخر من الحدود.

وسبق أن قال المتحدث باسم قيادة عمليات نينوى، العميد محمد الجبوري، لوكالة الأنباء الرسمية إن القوات العراقية التي تسلمت مهام حماية الشريط الحدودي الممتد عبر صحراء قضاء سنجار باتجاه صحراء قضاء البعاج في محافظة نينوى قد تنشئ قاعدة دائمة في جبل سنجار، بينما أكدت مصادر عسكرية أن مهمة تأمين الحدود مع سوريا تعود إلى قوة عراقية أمريكية مشتركة.

