المدعى المالى يحقق مع مدير مكتب ماكرون بسبب تضارب المصالح

فتح المدعى المالى الفرنسى تحقيقا، اليوم الاثنين، فى مزاعم انتهاك ألكسى كولير مدير مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون لقواعد تضارب المصالح أثناء عمله فى شركات قابضة حكومية ووزارة المالية.

يأتى التحقيق الأولى بعد أن تقدمت مجموعة (أنتيكور) لمكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم كولير باستغلال النفوذ وانتهاك قواعد تضارب المصالح فيما يتعلق بوجود صلات تربطه بشركة البحر المتوسط للشحن أثناء تقلده منصبه العام .

وكولير هو الأقرب لماكرون بحكم منصبه كأمين عام لقصر الإليزيه، وقال مكتب ماكرون اليوم الاثنين إن كولير سيرد على مزاعم تضارب المصالح بإثبات أنه لم يفعل أى شيء غير ملائم.

وأضاف أن الشكوى التى تقدمت بها (أنتيكور) تستند إلى تقارير إعلامية تتضمن معلومات مغلوطة.

وتابع “سيقدم السيد كولير كل الوثائق اللازمة لإظهار أن سلوكه يحترم سيادة القانون طول الوقت“.

