وقفة احتجاجية ضد تركيا فى العراق بسبب انخفاض مياه نهر دجلة

نظم العشرات من العراقيين الغاضبين من السياسة التركية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة أنقرة فى منطقة الوزيرية وسط بغداد احتجاجاً على انخفاض مناسيب المياه فى نهر دجلة بسبب بدء ملء سد أليسو التركى.

وذكرت قناة ( السومرية نيوز ) الإخبارية أن المحتجين رفعوا لافتات كُتب عليها “قطعكم لمياه نهر دجلة جريمة إبادة للشعب العراقى”، و”لن تقتلوا دجلة والفرات بلاد النهرين الخالدة”، و”أردوغان الزم حدودك.. أردوغان افتح سدودك”.

يشار إلى أن آثار ملء سد اليسو التركى بدأت خلال الأيام الماضية تظهر على نهر دجلة فى العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين العراقيين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

