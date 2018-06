الشرطة الأمريكية تعتقل شخص أطلق النار قرب مارثون رياضى بكاليفورنيا

المتوسط:

تمكنت الشرطة الأمريكية من اعتقال شخص اطلق النار قرب موقع ماراثون سان دييجو بولاية كاليفورنيا، مما تسبب فى توقف الحدث الرياضى لبعض الوقت، ثم استؤنف السباق بعد فترة قصيرة.

وكتبت شرطة سان دييجو على تويتر: “تم اعتقال مطلق النار، لم يعد ثمة تهديد. المكان تم تأمينه، الماراثون استؤنف”، لم تحدد الشرطة ما إذا كان مطلق النار رجلا أو امرأة.

وأشار منظمو الماراثون فى بيان إلى أن السباق توقف نحو 11 دقيقة بين الساعة 11:45 و11:56 بالتوقيت المحلى، ونقل نحو 4900 عداء إلى منطقة آمنة، قبل أن يسمح لهم مجددا باستئناف السباق.

وقال المنظمون إن إطلاق النار “لا علاقة له بسباق اليوم”، لكنهم شددوا على أنه تم تفعيل إجراءات الطوارئ، ولم يتم الإدلاء بأى معلومات عن احتمال سقوط جرحى، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى إصابة شرطى فى ساقه عرضيا بسلاحه.

وعثر على مطلق النار فى مبنى يستخدم كمرأب للسيارات قرب خط الوصول فى وسط المدينة الواقعة فى جنوب كاليفورنيا، وأظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعلام محلية طرقا وقد أنارتها الشرطة بأشرطة أمنية.

وكان تم تعزيز الإجراءات الأمنية فى 2013 بعد اعتداء ماراثون بوسطن على الساحل الشرقى للولايات المتحدة، الذى نفذه شابان شيشانيان بتفجير عبوتين من صنع منزلى قرب خط النهاية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة أكثر من 250 شخصا بين المشاهدين.

