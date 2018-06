زعيم كوريا الشمالية يقيل 3 قادة عسكريين قبل قمة ترامب

المتوسط:

أقيل أكبر ثلاثة قادة عسكريين فى كوريا الشمالية قبل أيام مع القمة بين الزعيم الكورى كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب المقرر لها فى 12 يونيو فى سنغافورة.

وقال مسؤولين لم يفصح عن أسمائهم فى سول وواشنطن، إن وزير الدفاع باك يونج سيك ورئيس الأركان ورئيس المكتب السياسى للجيش تم استبدالهم بضباط اصغر سنا، ويعتقد أن هناك بعض القلق فى كوريا الشمالية إزاء تعامل كيم مع القمة، حيث يعتقد الكثيرون أن البرنامج النووى للبلاد حيوي لبقائها.

وكان ترامب قد ألغى القمة منذ أسبوع، ولكنه عاد يوم الجمعة الماضى ليؤكد عقدها، وتسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى نهاية تفاوضية للبرنامج النووى لكوريا الشمالية.

ويعتقد مسئولون أمريكيون أنه يوجد بعض الخلاف في الجيش الكوري بشأن تعامل كيم مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولم يحدد المسؤولون الأمريكيون القادة العسكريين الذين شملهم التغيير فى كوريا الشمالية، ولكن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، قالت إن التغيرات شملت وزير الدفاع باك يونج سيك ورئيس الأركان رى ميونج سو ورئيس المكتب السياسى للجيش كيم جونج جاك.

ويريد ترامب أن تتخلى كوريا الشمالية عن ترسانتها للأسلحة النووية فى مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

