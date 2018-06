بوتين يزور النمسا بمناسبة مرور 50 عاما على إمدادها بالغاز الروسي

المتوسط:

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء النمسا، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على بدء إمدادات الغاز من الاتحاد السوفيتي السابق إلى هذه الدولة الأوروبية.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي مباحثات مع الرئيس الفدرالي للنمسا، ألكسندر فان دير بالين، والمستشار الفدرالي النمساوي، سيباستيان كورتس، حيث ستتم مناقشة العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية.

وأفاد السفير الروسي لدى فيينا، دميتري لوبينسكي، اليوم الاثنين بأن عددا من الوثائق أبرزها في مجال الاقتصاد ستوقع خلال زيارة الرئيس بوتين، كما سيلتقي الرئيس بوتين رجال أعمال من النمسا.

بدوره صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن شركتي الطاقة الروسية “غازبروم والنمساوية “أو أم في”، تضعان اللمسات الأخيرة لاتفاقية تعاون حتى العام 2040، والتي تتناول أساسا إمدادات الغاز من روسيا إلى النمسا.

وكانت موسكو وفيينا وقعتا قبل 50 عاما اتفاقية لتصدير الغاز، ووقعت الاتفاقية حينها بين شركة “سويوزنيفتاكسبورت” وشركة “أو أم في”، لتصبح النمسا أول بلد في أوروبا الغربية يوقع عقدا لشراء الغاز من الاتحاد السوفيتي السابق.

ومنذ العام 1968 صدرت روسيا إلى النمسا أكثر من 218 مليار متر مكعب من الغاز، وفي العام 2017 شكلت إمدادات الغاز من روسيا نسبة 93% من إجمالي ما استوردته النمسا من الوقود الأزرق

