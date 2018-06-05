المكسيك تعتزم تقديم شكوى ضد رسوم الصلب الأمريكية إلى منظمة التجارة العالمية

أعلنت الحكومة المكسيكية، مساء أمس الإثنين، اعتزامها تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم التي قررت الولايات المتحدة فرضها على وارداتها من منتجات الصلب والألومنيوم من العديد من دول العالم بينها المكسيك.

وذكرت الحكومة في بيان "ردا على الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات المكسيك من الصلب والألومنيوم، فإن دولتنا تعلن اعتزامها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعفت صادرات الصلب والألومنيوم من المكسيك وعدد آخر من دول العالم منها الاتحاد الأوروبي وكندا من هذه الرسوم مؤقتا قبل انتهاء الإعفاء في أول الشهر الحالي.

تعتبر المكسيك الرسوم الأمريكية انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للرسوم والتجارة (جات) الموقعة عام 1994.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا