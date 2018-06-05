لجنة أزمة وزارية منبثقة عن الحكومة المؤقتة تجتمع للعمل على تذليل الصعاب أمام أهالي مدينة درنة

البيضاء 05 يونيو 2018 (وال) – ناقشت لجنة الأزمة الوزارية المنبثقة عن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لتذليل الصعاب التي تواجه مدينة درنة وسكانها أوضاع المدينة ونازحيها خلال اجتماع عقدته مساء الإثنين بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مدينة البيضاء.

وترأس اجتماع اللجنة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، بحضور رئيس اللجنة المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 ميلادي ممثلا في معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مسعود صوة، وعميد بلدية درنة السيد عبدالمنعم الغيثي.

وناقش الاجتماع الأمور المتعلقة باحتياجات النازحين وكافة القطاعات الخدمية في المدينة.

واستعرضت الاجتماع موقف عمل اللجنة وما قامت به في الفترة الماضية وتقييم الاستجابة لكافة القطاعات وخاصة فيما يتعلق بالنازحين وتذليل الصعاب أمامهم.

وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة وهم

وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد عيسى العيساوي، ووكيل وزارة التعليم الدكتور مفتاح دخيل، رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية السيد عوض الدرسي باعتباره رئيسا للجنة متابعة مشاريع المنطقة الشرقية.

كما حضر الاجتماع مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا الفريطيس، وعن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة السيد محمد الحمري، والسيد محمد حمد عبدالله، والمراقب المالي العام بوزارة العمل السيد صلاح سالم،مدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة السيد محمد فرج، بالإضافة للسيد محمود المالكي مقرر اللجنة.

واعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم وذلك لمناقشة أوضاع مدينة درنة ومواكبة أحداث تحريرها على يد القوات المسلحة، وتذليل كافة الصعاب أمام أهل المدينة.

واختتم الاجتماع بعد مناقشة كافة بنود جدول الأعمال وتم الاتفاق على إعداد موقف تنفيذي لإحالته لرئاسة مجلس الوزراء بالإضافة لعقد اجتماعات دورية.(وال – البيضاء) ا م

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