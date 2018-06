المتوسط:

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستظل تربطها علاقات قوية بكندا والمكسيك و الاتحاد الأوروبي على الرغم من فرض رسوم جمركية ضخمة على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من هذه البلدان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز خلال إيجاز صحفي دوري “تربطنا علاقات قوية بالمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، وتلك (العلاقات) ستستمر على الرغم من وجود الرسوم الجمركية”.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اتصال هاتفي بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها بلاده على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي “غير مبررة وتبعث على خيبة الأمل الشديدة”.

وأبلغ الصحفيين قائلا “رئيسة الوزراء أثارت القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي، والتي قالت إنها غير مبررة وتبعث على خيبة الأمل الشديدة”.

The post البيت الأبيض: الرسوم الجمركية لن تهدد علاقاتنا بحلفائنا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية