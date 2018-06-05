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غرفة عمليات الكرامة : القوات المسلحة تسيطر على 75 % من مساحة درنة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

درنة 05 يونيو 2018 (وال)- قال آمر غرفة عمليات الكرامة لواء ركن عبد السلام الحاسي، إن القوات المسلحة تسيطر على 75 % من مساحة مدينة درنة، ولم تبقى إلا بعض الجيوب وتقوم القوات المسلحة بتطهيرها .

ودعا لواء ركن عبد السلام الحاسي – في بيان غرفة عمليات الكرامة رقم 3 – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – المواطنين الشرفاء من أهالي درنة الحبيبة، الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، من أجل تسهيل عمل القوات المسلحة .

وأكد لواء ركن عبد السلام الحاسي أن المواطنين وأملاكهم تحت حماية القوات المسلحة، والتي لم ولن تستهدف الأماكن المدنية وعليهم البقاء داخل منازلهم آمنين .

ونوه لواء ركن عبد السلام الحاسي لجهود أهالي مدينة درنة، ودور المشرف الذي قاموا به لمساندة القوات المسلحة أثناء تقدمها ودخولها داخل المدينة . (وال- درنة) ر ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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