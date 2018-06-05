راموس: هل عرقي أصاب فيرمينيو بنزلة برد؟

سخر سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، من كثرة الحديث عن أنه سبب رئيسي في إصابة محمد صلاح وكاريوس في نهائي دوري أبطال أوروبا، معلقًا: "هل أصيب روبرتو فيرمينو بنزلة برد بسبب قطرة من عرقي وقعت عليه!".

وقال راموس في تصريحات نقلتها آس الإسبانية: "الكل ضخم ما حدث مع صلاح شاهدوها جيدا، أولا هو من جذب ذراعي ثم وقعت على الناحية الأخرى، ذراع صلاح الآخر هو المصاب والآن يقولون إنني لاعب جودو!".

وعن إصابة كاريوس قال راموس:" والآن أيضا الكل يقول إن كاريوس أصيب بارتجاج بسبب ارتطامه بي؟ هل أصيب فيرمينو بنزلة برد بسبب قطرة من عرقي سقطت عليه؟".

ولكن راموس استدرك: "تحدثت مع صلاح وكان جيدا، كان من الممكن أن يلعب الشوط الثاني. أنا فعلت ذلك من قبل، ولكن يبدو أن الشيء عندما يفعله راموس يصبح مضخما للغاية".

وأتم: "لا أعرف إن كان هذا خلفه لعبي لريال مدريد والفوز كثيرا، الناس تنظر إلينا بطريقة مختلفة".

وكان قد أعلن مستشفى ماساتشوستس الأمريكي، أن الألماني لوكاس كاريوس حارس ليفربول عانى من ارتجاج في المخ خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

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