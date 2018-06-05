الليبية لحقوق الانسان توضح نقاط اجحاف مصراته على حق تاورغاء فى وثيقة الصلح الموقعة بينهم

ايوان ليبيا – وكالات :

انتقدت المنظمة الليبية لحقوق الانسان وثيقة الصلح الموقعة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، الاحد الماضي، معتبره أنها قائمة اشتراطات قدمتها لجنة مصراتة إلى لجنة تاورغاء.

وقالت المنظمة في بيان لها إن تاورغاء وافقت على الوثيقة، للظروف التي يعانيها كل أهالها وخاصة الموعودون بالعودة إلى ديارهم من أهالي تاورغاء بمخيم قرارة القطف ومخيم هراوة، والذين أكملوا الشهر الرابع في ظروف إنسانية حرجة.

وأكد البيان على أهمية تطبيق المعايير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، وسمو سيادة القانون، في مواجهة ما تم من انتهاكات جسيمة وصارخة لحقوق الإنسان في ملف المدينتين على وجه التحديد.

ولفت البيان إلى أن المنظمة تتابع باهتمام كبير ملف تاورغاء منذ 2011م، وكل تداعياته وما نتج عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها الطرفين، بناء على المواقف التي تبناها كل طرف.

وأوضحت المنظمة في بيانها أنها انتقلت عديد المرات إلى مدينة مصراتة وأماكن تواجد أهالي تاورغاء في مخيمات التهجير والنزوح على طول البلاد وعرضها، لرصد الانتهاكات، وإمكانية إيجاد سبل لانتهاء حالة التهجير.

وبينت من خلال متابعتها لوثيقة الصلح المبرمة، الاحد الماضي، بين مصراتة وتاورغاء والموقعة من لجنة مصراتة ويمثلها المجلس البلدي مصراتة، ولجنة تاورغاء ويمثلها المجلس المحلي تاورغاء إن الوثيقة تعرضت للانتهاكات التي ارتكبها شباب من تاورغاء بحق مدينة مصراتة وأهلها المدنيين، ووصفتها بالجرائم ضد الانسانية، ولم تتعرض للانتهاكات الجسمية التي تعرض لها كل أهالي تاورغاء من قتل وتهجير وسجن وتعذيب ما بعد العام 2011م.كما سجلت اعتذار أهالي تاورغاء عن ما بدر من شبابهم إبان تلك الإحداث من انتهاكات وأضرار بشرية ومادية بالغة الضرر، دون التعرض لما طال تاورغاء من أضرار بشرية ونفسية ومادية جسيمة، واعتبرت الجرائم التي ارتكبها بعض الإفراد أعمال شخصية، وان القضاء الليبي هو المختص لمواجهة تلك الجرائم دون غيره بالنظر في كل المنازعات التي حدثت.

كما وضعت التزامات لأهالي تاورغاء دون مصراتة في التنسيق في كافة القرارات والمواقف، وعدم الدخول في تحالفات تضر بالمصلحة الوطنية، وعدم إيواء المطلوبين، والتعاون في الكشف عن المفقودين، والمقابر الجماعية، ووقف الحملات الإعلامية.

وأوضحت انه وضعت ترتيبات الدخول إلي تاورغاء تتم من خلال المنطقة العسكرية الوسطي ومديرية امن مصراته، وبالدخول التدريجي، والتزام الجهات التنفيذية ( المجلس الرئاسي ) بالوفاء ما يترتب علي تنفيذ الاتفاق من تعويضات محدد سابقا ، دون إن تذكر إي ضمانات أو دور لمدينة تاورغاء في ملف الأمن والمحافظة علي التعايش السلمي .

وشددت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان على احترامها لإرادة الطرفين في إبرام الاتفاق وتحقيق السلم والتعايش بين الأشقاء في تاورغاء ومصراتة، لافتة إلى أنها تؤكد ان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بمضي المدة ولا تسقطها الاتفاقيات ولا معاهدات الصلح.

وبينت المنظمة، أن كل فرد أو مجموعة من كلا الطرفين ( مصراتة – تاورغاء ) ارتكب إي أفعال من ما ذكر من الجرائم المشار إليها بعد العام 2011م، سوف لن يكون هذا الاتفاق له طوق النجاة، أو سبيل للإفلات من العقاب .

وأعربت المنظمة في ختام بيانها عن املها في العودة الآمنة وتحقيق المصالحة والتعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية، وإقامة العدالة والحق وسيادة القانون في كل ليبيا.

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