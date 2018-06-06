مظاهرات أمام مقر تدريبات الأرجنتين لمنع ودية إسرائيل

كتب: علي الزيني

ما زالت مباراة المنتخب الأرجنتيني الودية أمام الكيان الصهيوني، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم في القدس المحتلة، تثير غضب الجماهير العربية والإسلامية ومساندي القضية الفلسطينية في العالم.

وتظاهر عدد من النشطاء الفلسطينيين أمام المدينة الرياضية لنادى برشلونة الإسبانى ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي وباقي لاعبى التانجو، حيث يقيمون معسكرًا بالمدينة الإسبانية، وذلك لمنع إقامة المباراة الودية أمام إسرائيل يوم 9 يونيو المقبل، فى إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم روسيا 2018.

وهاجم عدد من النشطاء الفلسطينيين ليونيل ميسي وزملائه خارج المدينة الرياضية، اليوم الثلاثاء، وحملوا قميصًا للتانجو ملطخًا بالدماء فى إشارة إلى اعتراضهم على اللقاء الودى بين الأرجنتين ومنتخب دولة الاحتلال، الذى يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني حتى الآن.

وما زالت عدة جهات تطالب المنتخب الأرجنتيني بتجنب اللعب في القدس أمام المنتخب الإسرائيلي احترامًا لمشاعر الجماهير العربية، ودعمًا لنضال الشعب الفلسطيني، ومن بينها جمعيات أوروبية تطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصاديًا.

وفي العاصمة الأرجنتينية بيونيس إيريس نظم متظاهرون مساندون للقضية الفلسطينية مظاهرات في شوارع العاصمة، وطالبوا السلطات الرياضية في الأرجنتين بإلغاء اللقاء الودي أمام إسرائيل.

ونشرت بعض المواقع الإعلامية الإسرائيلية خبرًا غير مؤكد عن رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اللقاء، وهي أخبار أعاد نشرها المدافعون عن النجم الأرجنتيني، الذي يملك عددًا كبيرًا من المعجبين في الوطن العربي وفي فلسطين أيضًا.

ويقام اللقاء بملعب "تيدي" بالقدس الغربية، السبت المقبل، وهو ملعب يتسع لـ31733 مشجعًا، وطرح الاتحاد الإسرائيلي 20 ألف تذكرة للبيع نفذت في 20 دقيقة فقط.

ويخوض المنتخب الأرجنتينى آخر مباراة ودية له أمام الكيان الصهيونى قبل الدخول فى منافسات كأس العالم روسيا 2018.

وينافس التانجو فى المجموعة الرابعة بكأس العالم 2018 مع كل من أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

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