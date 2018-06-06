صلاح: سأقاتل لخوض مباراة أوروجواي.. وهدفي الأفضل في العالم

كتب: علي الزيني

تحدث النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، عن مشوار الفراعنة في المونديال، وبكائه في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي خاضها مع فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، ونجوميته وإبهار العالم في الموسم الماضي.

محمد صلاح أجرى حوارا مع موقع "بليتشر ريبورت" الأمريكي، الذي اختار نجم الفراعنة ضمن 3 نجوم كجزء من سلسلة (أكبر من الحياة)، التي ستضمه هو وبول بوجبا نجم منتخب فرنسا، ونيمار نجم منتخب البرازيل.

نجم الفراعنة تحدث عن اللعب للمنتخب قائلا: "دائما ما أقول إن اللعب بقميص المنتخب مختلف، لأي لاعب في العالم، هذا لا يعني أنني ألعب للنادي دون اهتمام، لكن اللعب بقميص مصر، العاطفة فيه مختلفة، لا تلعب نفس عدد المباريات بقميص المنتخب مثل النادي، الأمر يمنحك شعورا أنك تحارب من أجل بلادك.. إنه إحساس مختلف".

"الناس في مصر كانوا يريدون فقط العودة إلى كأس العالم، الكل كان سعيدا أننا عدنا، هذا جيد لأن لا يوجد ضغط، والعالم ينظر لنا كأن هذا ليس مكاننا، هذا جيد، لا ضغط على اللاعبين، ولكن إذا سألتني عما نقوله لبعضنا كلاعبين، نقول كلاما مختلفا، أريد أن أغير الكرة المصرية إلى الأبد، واثق أننا سنذهب بعيدا في كأس العالم، لا أحد يتوقع مننا ذلك ولكنني واثق أننا سنفعل ذلك، حتى بعد الإصابة، مازلت واثقا في فرص مصر".

نجم ليفربول تحدث عن إصابته في نهائي دوري الأبطال، قائلا: "البكاء ضد ريال مدريد؟ كان لدي الكثير من الأحاسيس في هذه اللحظة، أنا إنسان وأشعر بالألم. في ذهني كنت أفكر في النهائي وبعدها بلحظة تذكرت كأس العالم".

وعن كونه مثلا أعلى للشباب في مصر، رد قائلا: "أفكر في الأمر كثيرا، لا أعلم لم حدث أو لماذا حدث، دائما ما أكون سعيدا عندما ينظر الناس لي كأيقونة أو مثل أعلى في مصر، عندما كنت صغيرا كنت أريد الجميع أن يتبع خطاي بشكل جيد. أنا فخور بذلك كثيرا".

محمد صلاح تحدث عن وجوده في فريق الريدز، قائلا: "عندما أتيت لليفربول، أردت الفوز ببطولة من أجل الفريق والمدينة والجمهور، وكل من آمن بي لاستقدامي إلى هنا.. أنا سعيد جدا، الجمهور يشعرني وكأنني في منزلي، هم رائعون ويغنون باسمي ويرتدون قميصي، هناك مسؤولية بالطبع حيال ذلك وأنا أريد منح كرة القدم كل حياتي لذا أنا سعيد جدا".

لاعب ليفربول أبدى إعجابه بالأمريكي ليبرون جيمس لاعب كرة السلة، قائلا: "أريد أن أستبدل قميصي يوما ما مع نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس، إنه رائع، رأيت فيديوهات له وليس فقط أثناء لعب كرة السلة، أثناء حديثه أيضا، إنه رائع".

وحول تطور أداء صلاح قال: "أريد أن أكون اللاعب الأكبر في العالم، إذا نظرت إلى مشواري سترى أن كل عام أفضل من الذي قبله، لا أحب البقاء كما أنا، أمامي المزيد في مشواري".

أما عن ماذا يفعل في أوقات فراغه بالمنزل، اختتم قائلا: "ألعب ألعاب الفيديو، بلايستيشن 4، فيفا 18، فريقي المفضل ليفربول، أمرر الكرة لنفسي".

ويستهل الفراعنة مشوارهم فى المونديال يوم 15 يونيو، أمام أوروجواى على ملعب إيكاترنبرج والذى يتسع إلى 35 ألف متفرج، فى تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، وتكون المباراة الثانية أمام روسيا المضيف يوم 19 يونيو على ملعب كريستوفسكى والذى يتسع إلى 68 ألف متفرج، فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وأخيرا يواجه المنتخب الوطنى نظيره السعودى يوم 25 يونيو على ملعب فولجوجراد والذى يتسع إلى 45 ألف متفرج، فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

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