زيارة وزير الخارجية الإماراتي لقيادات الفاتيكان تحمل رسالة تسامح وتعايش سلمي ونبذ التطرف والكراهية

جاءت زيارة عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، للفاتيكان، ولقاؤه بالبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، لكي يؤكد أن دولة الإمارات بلد التسامح وقبول الآخر، وأن سياستها الخارجية تعتمد على التوازن، وتحقيق مصالح الدول العربية، وتخدم قضايا العرب القومية، خصوصًا وأن الزيارة الرسمية إلى دولة الفاتيكان، استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتطويرها بين دولة الجانبين.

وقد شهدت الزيارة تسليم وزير الخارجية الإماراتي، رسالة خطية موجهة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، تتصل بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالفاتيكان، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين، كما تضمنت الرسالة دعوة لبابا الفاتيكان لزيارة دولة الإمارات.

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان

كما التقى عبدالله بن زايد، بالكاردينال جان لويس توران، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان، لبحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز قيم التسامح عالمياً، وتأصيل مبادئ ولغة الحوار بين مختلف الأديان والثقافات والأجناس، بما يحقق الخير والسعادة للبشرية جمعاء.

من جانبه؛ أشاد الكاردينال جان لويس توران، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان، بزيارة عبدالله بن زايد، ودور دولة الإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش بين الجميع، وتنفيذ المبادرات الإنسانية المختلفة الهادفة إلى تخفيف معاناة المحتاجين والمعوزين في شتى أنحاء العالم دون تمييز.

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الفاتيكان

كما التقى عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بوزير خارجية الفاتيكان، بول ريتشارد غالاغر، وتناول اللقاء مباحثات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون، وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع دولة الفاتيكان، انطلاقاً مع السعي الدائم لمد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الأديان والثقافات.

من جانبه، رحب بول ريتشارد غالاغر، وزير خارجية الفاتيكان، بزيارة عبدالله بن زايد، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة بين البلدين، مشيدًا بحرص دولة الإمارات على نشر رسالة التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ونبذ التطرف والكراهية.

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