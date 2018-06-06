مستشار بالديوان الملكي السعودي لـحمد بن جاسم: رجعتم لحجمكم الطبيعي

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، إنه لا وجود لأزمة أو خسائر اقتصادية منذ بدء المقاطعة إلا في قطر، أما نحن فأزمتهم تعتبر بمثابة ترشيد للإنفاق الذي كنا نهدره بالتصدي لمؤامراتهم وخساستهم وتآمرهم، ردا على تصريحات رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم.

وأضاف، أنه ما زال يكذب حتى يصدق كذبته، فيقول، إن هناك قوانين تمنع تعاطفنا مع الشعب القطري، كل سعودي وخليجي وعربي ومسلم يتعاطف مع الشعب القطري، وبينهم وبين أهلهم بالسعودية روابط القربى والأصل والنسب، فأين هو هذا القانون؟ أم أنه يقصد كذبته عن سَن السعودية لقانون بمنع التعاطف مع قطر؟

وأشار، إلى أنه يتباكى بدموع التماسيح على مجلس التعاون، ويدعي أننا نخالف أنظمة المجلس التي يجب أن تكون بالإجماع، يقول هذا الكلام التافه لأكثر من نصف دول المجلس التي قاطعته! فأين كان الصف الخليجي الموحد الذي يدعي حين استمرت قطر لـ21 سنة بالنهش فيه كالسرطان القاتل.

وذكر: ما زال يعتقد أنه داهية محنك بتعريضه بالترفيه في السعودية.. يا ابن جبر، الترفيه بالسعودية وفق عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا، هو ترفيه بريء لا تفهمه ولا تعرفه، طالما أن الترفيه المشرع لديكم هو بالبارات والمراقص والمجون والانحطاط".

وأكد "القحطاني"، أن حمد بن جاسم (خطابة الخليج) صدق وهو كذوب، حين قال، إن خادم الحرمين الشريفين هو كبير العائلة الخليجية. وصدق حين تكلم عن حكمته. ومن حكمته، أنه أيقن أن لا فائدة من الصبر على الصغار، وأن تأديب الصغير جزء من تربيته وتقويمه.

وقال: راهنت يا ابن جبر على شراء السعوديين، من ضباط وقبائل ومشايخ، وعشت بواقعك الافتراضي وأحلامك بتقسيم المملكة، وظننتم أنكم مخلوقات فضائية تملك ما لا يملك غيرها في الأرض من قدرات ومعدات. رفعت حكومتنا فقط حمايتها عليكم من مواطنيها فرجعتم إلى حجمكم، جزيرة شرق سلوى يدير ملفها موظف على فضوته.

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