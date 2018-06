وفقا للدستور.. الحكومة المصرية تتقدم باستقالتها للرئيس السيسي

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، اليوم الاثنين، أن المهندس، شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتقدم إسماعيل باستقالته وفقاً للدستور، الذي ينص على أن تتقدم الحكومة باستقالتها فور أداء الرئيس لليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد.

وأدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح السبت اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية ثانية أمام مجلس النواب، متعهدا ببناء دولة حديثة وعصرية تليق بمصر وشعبها، وتكفل بإعادة هويتها التي حاول الآخرون العبث بها.

وأكد خلال كلمته أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية رئاسية ثانية، أنه يتعهد بتحقيق تنمية سياسية، واقتصادية، واجتماعية، مشيراً إلى أن مصر للجميع عدا من حاولوا استخدام الدين والإرهاب للنيل منها ومن شعبها.

وقال السيسي إنه عازم على استكمال المسيرة، وأكد أن أجمل أيام مصر ستأتي قريباً، طالما أن القلوب والنوايا صافية، وأنه يعاهد الله أن يظل مخلصاً في عمله من أجل الشعب، كي تظل مصر في مقدمة الأمم.

وأضاف الرئيس المصري أنه وضع خطة عمل للإصلاح على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر، وتم إطلاق مشروعات عملاقة تحسن أصول الدولة، وتعظم مكاسبها، وتوفر فرص عمل كثيفة، تسير مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي.

