قتيلان فى انفجار بمركز لتسجيل الناخبين شمال أفغانستان

صرح مسئولون بأن انفجارا وقع في مركز لتسجيل الناخبين بإقليم باغلان شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل شخصين.

ووفقا لصيام الدين ناظر عضو مجلس الإقليم فإن القتيلين هما رئيس مركز التسجيل وشرطي.

وأضاف ناظر أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة اثنين آخرين، وكشف عن أن المتفجرات كانت مزروعة داخل مركز التسجيل.

وأكد النائب أسد الله شهباز، العضو أيضا بمجلس الإقليم، عدد الضحايا.

وتم فتح مراكز لتسجيل الناخبين استعدادا للانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في أكتوبر من العام الحالى.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمن من أبرز المخاوف فيما يتعلق بتسجيل الناخبين والانتخابات.

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