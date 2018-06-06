بركان في هاواي يدمر مئات المنازل

هاواي-العنوان

أعلنت سلطات هاواي أمس الثلاثاء أن مئات من منازل الجزيرة دمرت جراء الحمم التي قذفها بركان كيلويا الذي يعد من أنشط براكين العالم.

وقالت الناطقة باسم مقاطعة هاواي جانيت سنايدر “خسرنا مئات المنازل في كابوهو بيتش لوتس وفاكيشن لاند خلال الليل لكن لا نعرف عددها بدقة”.

وأوضحت أن هذه الخسائر الأخيرة تضاف إلى 117 منزلا آخر دمرت منذ بداية ثوران البركان في الثالث من مايو الذي أضطر السلطات لإجلاء 2500 شخص.

وتم إخلاء آخر حيين تضررا بالحمم مسبقا ولم يسجل سقوط ضحايا.

وقال مرصد البراكين في هاواي أن الحمم غطت بالكامل كابوهو باي وجزءا كبيرا من “فاكيشنلاند” وكل منطقة كابوهو بيتش لوتس باستثناء الجزء الشمالي منها.

من جهة أخرى، سجلت سلسلة زلازل ليل الاثنين والثلاثاء في الجزيرة، بلغت شدة أقواها 5,5 درجات وأدت الى انبعاث سحابة من الرماد.

وغطت الحمم مساحة حوالي 20 كيلومترا مربعا منذ بدء ثوران البركان.

وكيلويا هو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم واحد خمسة براكين في هاواي كبرى جزر الارخبيل. ومنذ انفجار البركان في الثالث من مايو تم إجلاء آلاف السكان.

ويرى العلماء أن النشاط البركاني قد ينذر بثوران أكبر يشبه ما حدث في منتصف عشرينات القرن الماضي.

المصدر-وكالات

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