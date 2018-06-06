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رندا قسيس لـبوابة الأهرام: نعمل على تدشين مبادرة هدفها الرئيسى إنجاح العملية الدستورية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

صرحت السياسية السورية رندا قسيس رئيسة منصة أستانا للمعارضة السورية، أن الحديث عن نسبة تمثيل القوة المعارضة والمجتمع المدني في الدستور يأتي بعد القيام بخطوات إستراتيجية داخل سوريا والتي بدورها تعتبر النقطة الأولي التي تدفع لإنجاح العملية الدستورية.

وفي تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أكدت قسيس أنها تعمل مع زوجها فابيان بوسار رئيس المركز الفرنسي للعلاقات السياسية والخارجية CPFA علي تدشين مبادرة يكون هدفها الرئيسي إنجاح العملية الدستورية وسيكون المكان المناسب لها سوتشي خاصة بعد فشل مباحثات جنيف عدة مرات.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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