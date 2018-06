اجتماع “رباعية النورماندي” في برلين لتسوية الأزمة الأوكرانية

المتوسط:

حدد أطراف رباعية النورماندي يوم 11 يونيو، موعدا لاجتماعهم في برلين لتسوية الأزمة الأوكرانية، قائلا إن الاجتماع سيناقش جميع مواضيع التسوية.

وردا على سؤال عن المواضيع التي ستناقش في الاجتماع قال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين، إنه لن تكون في اجتماع الرباعية التي تشمل روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا مواضيع غير قابلة للنقاش، بما في ذلك نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في منطقة دونباس التي أعلنت استقلالها عن أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “لا توجد لدينا آلية للتسوية إلا مباحثات مينسك واجتماعات رباعية النورماندي.. وروسيا مستعدة لدعمها ونحن جاهزون للقاءات على كل المستويات. لكن أي لقاء يجب إعداده بشكل جيد ويجب أن ينتهي بشيء إيجابي، على أي حال الحوار دائما أفضل من المواجهة”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن اجتماع رباعية النورماندي سيكون له معنى في حال مناقشة ملفين، أولهما: سحب قوات طرفي النزاع عن خط التماس في قرية لوغانسكايا، والثاني هو تسجيل على الورق ما يسمى بـ”صيغة شتاينماير” وهي خطة لتعديل الدستور الأوكراني خاصة بمنح حكم ذاتي لمنطقة دونباس باقتراح من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في 2014-2015.

وشدد لافروف على أنه ليس هناك أي معنى لاجتماع رباعي النورماندي دون إصدار بيانات حول هذين الملفين.

