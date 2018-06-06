محمد صلاح بديلًا لجريزمان في برشلونة

كشفت تقارير إسبانية وإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي برشلونة، وضعت الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن خياراتها في حالة فشل المفاوضات مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، والمقرر انتقاله للنادي للكتالوني خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة «آس» المدريدية، إن إدارة نادي برشلونة أوصلت عرضًا للفرعون المصري، عبر بعض الأشخاص المقربين منه، حيث تسري المفاوضات حاليًا بين مسئولي البلوجرانا وممثلي صلاح، لضمه خلال الميركاتو الجاري القادم في حال أخفق في ضم جريزمان.

وأكدت «آس»، أن وكيل محمد صلاح تواصل مع إدارة برشلونة لفتح خطوط اتصال مع النادي الكتالوني من أجل الوقوف على إمكانية انتقاله الموسم المقبل.

من جانبه، ذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، اليوم، أن نادي برشلونة مهتم بضم نجم ليفربول والمنتخب المصرى، بعدما قرّر الفرنسي جريزمان البقاء في صفوف أتلتيكو مدريد، مشيرة إلى أن ريال مدريد أيضا، يعتبر من أبرز المهتمّين بخدمات صلاح، وكان راغبًا في الدخول في مفاوضات معه قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 هذا الشهر، لكن الإصابة التي تعرّض لها في نهائي دورى الأبطال، أجلت هذه المفاوضات.

ويسود اتجاه داخل أتلتيكو مدريد الإسباني بالإبقاء على لاعبه الفرنسي وعدم التفريط فيه لأي من الأندية الراغبة في خدماته والتي يأتي على رأسها برشلونة، بالإضافة إلى رفع راتبه إلى 25 مليون يورو سنويًا، كما يدخل مانشستر سيتي صراع المنافسة على ضم اللاعب الفرنسي خلال الموسم القادم، بعد أن استطاع اللاعب خطف أنظار بيب جوارديولا المدير الفني للسيتنز.

يُذكر أن محمد صلاح كان قد حصل على العديد من الجوائز بعد أدائه المذهل في الموسم المنقضي، حيث حصد جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف البريمييرليج، وأفضل لاعب في القارة الإفريقية، بعد تسجيله 44 هدفًا مع ليفربول، في كل المسابقات، بالموسم الماضي.

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