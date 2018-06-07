الطرابلسي : قواتنا تعرضت للغدر ولن نرحم الجناة

اخبار الحدث

طرابلس / خاص

اكد عماد الطرابلسي رئيس قوة العمليات الخاصة ان عناصر من قوته تعرضوا للغدر و تن قتلهم على يد عصابات التهريب و الخطف في منطقة ورشفانه ..

وأضاف .. ان عناصر من قوته بقيادة الشهيد ملازم اول اشرف محمد توجهوا الى منطقة قرقوزة بعد ورود معلومات عن عصابة تنشط في تهريب البشر و الوقود وأنهم أخدو الأمان من عدد من المسلحين يتبعون للمجرم الهارب الملقب بالسبورطو و لكنهم تعرضوا للغدر و تم إطلاق الرصاص عليهم وقتل على الفور الشهيد الملازم اول اشرف محمد آمر السرية الخاصة و شهيدان اخران من القوة لاحقا في المستشفى و جرح أربعة اخرين .

وأشار الطرابلسي ان قوة العمليات الخاصة قد استنفذت كل الحلول السلمية مع هذه العصابات من اجل تسليم القتلة و لكنهم رفضوا رفضاً قاطعاً الامر الذي دفعنا الى القيام بعملية نوعية دقيقة تهدف للتطهير المنطقة من المجرمين حسب وصفه

كما أضاف ..انه تم اقتحام وتمشيط كلا من منطقة قرقوزة و جعيدات و الماية و الانقار والخويلدية و تمت السيطرة فعلياً من قبل قوة العمليات الخاصة علي شريط البحر الذي يتم منه تهريب البشر و الهجرة غير الشرعية علي ساحل حدود منطقة ورشفانه .

وأكد رئيس قوة العمليات الخاصة بأن القوة لن تتراجع عن تطهير كامل مناطق ورشفانة من فلول عصابات الخطف و التهريب وأنها مستمرة في حماية منطقة ورشفانه و فروعها و تأمين سلامة المارة و المواطنين فيها .

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