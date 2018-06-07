سفرة رمضان.. مكرونة بالسي فود مع طاجن السمك الفيليه.. والحلو كيك بالشكولاتة

ما رأيك فى إفطار لذيذ اليوم تجتمع حوله أسرتك وتعيشين معهم الأجواء الرمضانية التى ننتظرها من عام إلى آخر؟.. مؤكد أنك حائرة الآن وتبحثين عن الأطباق والوجبات.. أسهل عليك الأمر بالطبق الرئيسي والجانبي والحلو أيضا، الطبق الرئيسي “طاجن السمك الفيليه” والجانبي مكرونة بالسي فود.. والحلو كيك بالشيكولاتة. جربيها اليوم.

للتذكير.. لا تنسَ شراء الأسماك من متجر معروف لديك لضمان جودته وغسله أيضا بالملح والخل للتخلص من رائحته الكريهة والتأكد من قتل أي فيروس أو ميكروب، مع إحضار كل المكونات قبل البدء.

طريقة عمل مكرونة السي فود

المكونات:

– كيلو جمبرى مقشر

– نصف كيلو مكرونة حلزونية

– كوب كريمة مطبوخة

– كوب لبن

– كوب جبنة بارميزان

– نصف كوب فلفل ألوان

– ملعقتين زيت

طريقة التحضير:

– اسلقي المكرونة (نصف سوى).. وصفيها جيدا من الماء. – نظفي الجمبرى من الخارج وأيضا الداخل، وضعيه فى الليمون والخل لعدة دقائق، ثم اغسليه جيدا وتبليه بالثوم والملح.

– حمري الجمبرى بملعقة زيت ثم أضيفي إليه الفلفل.

– فى إناء خارجي.. ضعي ملعقة زيت وعليها ملعقة دقيق ثم أضيفي اللبن والكريمة، وقلبي جيدا على نار هادئة.

– أضيفي الجبن إلى الخليط ولا تنسِ الاستمرار فى التقليب.

– أضيفي المكرونة إلى الخليط واتركيها على نار هادئة عدة دقائق، ثم أضيفي الجمبري وقلبيهما معًا.

طريقة عمل طاجن السمك

المكونات:

– 8 قطع سمك فيليه

– كوب بصل شرائح

– نصف كوب طماطم شرائح

– كوب فلفل ألوان شرائح

– نصف ملعقة خل تفاح

– ملعقة زيت زيتون

– ملعقتان صلصة طماطم

– ربع ملعقة ملح

– ربع ملعقة فلفل أسود

طريقة العمل:

– في طاجن فخاري ضعي الصلصة أولا ثم قطعي الفيليه وضعي عليه الخل والتوابل.

– ضيفي البصل والفلفل ثم شرائح الطماطم.

– دخلي الطاجن إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

طريقة عمل كيك بالشيكولاتة

المكونات:

– نصف كوب حليب

– ملعقتا خميرة جافة

– تلت كوب سكر كاستر

– بيضة

– 3 أكواب دقيق

– ملعقتا زبدة

– ملعقة كبيرة من الحليب البارد

الحشو:

– نصف كوب شوكولاتة سائحة

– نصف كوب سكر كاستر

– ملعقتا قرفة مطحونة

– ملعقتا زبدة مكونات إضافية

– تلت كوب سكر ناعم

– ربع كوب دقيق

– ملعقتا زبدة

طريقة التحضير:

في إناء متوسط.. ضعي الحليب مع ملعقة خميرة ورشة من السكر، مضبوط.. اتركيه جانبا في مكان دافئ لمدة 5 دقائق على الأقل. أضيفي إلى الخليط بعد مرور الوقت السكر والبيض، ثم اخلطيها جيدا.

ثم ضعي الدقيق واضربيها معا في أداة العجن أو بالمضرب، ثم أضيفي الزبدة.

ادهني إناء بالزبدة واسكبي الخليط فيه وبعد تغطيته جيدا اتركيه في مكان دافئ ساعة.

في هذا الوقت حضري الحشو عن طريق خلط الشيكولاتة والسكر والقرفة والزبدة معا.

بعد مرور الوقت اسكبي خليط الخميرة على رخامة المطبخ بعد رشة دقيق لمدة دقائق.

اصنعي في كوب صغير خليطا مكونا من الزبدة والبيض وادهني حواف العجينة، ثم رشي الحشو، واعجنيها واطويها حتي تمتزج معا.

في صينية تحتمل نار الفرن افرشي أوراق الزبدة حتى تغطي الحواف، ثم ادهنيها بالزبدة والبيض، وبعدها اسكبي العجينة.

ثم رشي السكر الكاستر وقليلا من الدقيق والزبدة على الوجه.

غطي الصينية 20 دقيقة بشيء بلاستيك ثم ادخليها الفرن ساعة على درجة حرارة متوسطة.

التقديم

زيني سفرة رمضان بالعصائر المثلجة ويفضل مع الأسماك تحضير عصير الليمون والنعناع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا