الحكومة الإسبانية تدين بناء إسرائيل مستوطنات جديدة فى الضفة

أدانت الحكومة الإسبانية قرار إسرائيل بناء 2000 وحدة استيطانية فى ثلاثين مستوطنة بالضفة الغربية، وتعتبر إسبانيا أن المستوطنات غير قانونية لأنها مقامة على أراضٍ محتلة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلا عن أنها تمثل عقبة أمام تحقيق السلام.

وفى بيان صادر اليوم الخميس، أعربت الحكومة الإسبانية عن أسفها للدمار الذى توشك أن تتعرض له تجمعات البدو بقرية خان الأحمر، بعد استنفاذ كافة السبل القانونية. وسوف يكون لمثل هذا العمل عواقب وخيمة اجتماعيا على التجمعات المتضررة، وبالمثل سوف يؤثر على منطقة حساسة بالنسبة لخطط السلام المستقبلية.

وأكدت الحكومة الإسبانية مجددا على موقفها الداعم لحل الدولتين فيما تحث الأطراف على استئناف مفاوضات السلام.

