أول حكومة ذات أغلبية نسائية بإسبانيا تؤدي اليمين الدستورية

أدى وزراء الحكومة الإسبانية الجديدة، البالغ عددهم 17 وزيرًا، اليمين الدستورية أمام الملك فيليب السادس، اليوم الخميس، بعد خمسة أيام من تولي بيدرو سانشيز رئاسة وزراء البلاد.

وللمرة الأولى في تاريخ إسبانيا، تحظى النساء بأغلبية في الحكومة الجديدة، حيث قام سانشيز بتعيين 11 امرأة و6 رجال في المناصب العليا، وقد تم تعيين كارمن كالفو – التي شغلت منصب وزيرة الثقافة في حكومة خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو الاشتراكية – نائبة لرئيس الوزراء، كما تتولى أيضًا مسؤولية الوزارة الجديدة للمساواة في الحقوق.

وكانت قد تمت الإطاحة برئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي، يوم الجمعة الماضي، من خلال تصويت البرلمان بحجب الثقة، بعد تفجر فضيحة فساد تورط فيها عدد من الأعضاء السابقين في حزب الشعب ممثل تيار يمين الوسط الذي ينتمي إليه راخوي. وأدى سانشيز اليمين في اليوم التالي.

وانتقدت جماعة "يونيدو بودموس" اليسارية – التي استبعد أعضاؤها من الحكومة – التشكيل الحكومي الجديد، ولم يكن التصويت بحجب الثقة مدعومًا من قبل "حزب العمال الاشتراكي" فحسب، ولكن أيضًا من جانب تحالف "يونيدوس بوديموس" والعديد من الأحزاب الإقليمية الأخرى، وكان اليساريون يأملون في الحصول على بعض الحقائب الوزارية.

وقالت نويليا فيرا، المتحدثة باسم يونيدوس بوديموس: "لا نضمن دعمنا".

ولم يتضح بعد ما إذا كان سانشيز يخطط للحكم حتى نهاية الفترة التشريعية في عام 2020، وكان سانشيز قال في وقت سابق، إنه يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في المستقبل القريب.

ولا يحتفظ "حزب العمال الاشتراكي"، الذي يتزعمه سانشيز سوى بـ 84 مقعدًا في البرلمان المكون من 350 عضوًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا