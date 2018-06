المتوسط:

شنت قوات التحالف العربى فى جبهة الساحل الغربى لليمن قصفا جويا ومدفعيا على مواقع وتجمعات الحوثيين؛ ما أسفر عن مقتل 86 حوثيا، فضلا عن تدمير تعزيزات وتحصينات لهم فى مديريتى بيت الفقيه والدريهمى جنوبى الحديدة، وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن مقاتلات ومدفعية التحالف العربى استهدفت مواقع وتعزيزات الحوثيين فى مناطق شرق المشرعى وأطراف الجراحى وغرب الحسينية، وسط فرار عناصر الميليشيات تجاه الجبال وحالة من الارتباك والهلع فى صفوفها .

وأشارت الوكالة إلى أن 86 حوثيا لقوا مصرعهم فى غارات لمقاتلات التحالف العربى ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة فى جبهات الحديدة، فيما تنفذ قوات المقاومة اليمنية المشتركة عمليات تطهير لجيوب وأوكار الحوثيين فى مزارع الطائف والنخيلة بمديرية الدريهمى، استعدادا لمعركة تحرير الحديدة.

ولفتت الوكالة إلى أن المقاومة اليمنية المشتركة تواصل حشد قواتها المدربة وتثبيت مواقعها تأهبا واستعدادا للمعركة الكبرى وتحرير الحديدة من ميليشيات الحوثيين ليفصل القوات عن مطار الحديدة بضعة كيلومترات.

The post قوات التحالف العربى تقصف مواقع وتجمعات للحوثيين غرب اليمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية