أردوغان يعلن نية تركيا توجيه ضربات للأكراد في شمال العراق

أنقرة-العنوان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن بلاده ستهاجم معسكرات المسلحين الأكراد في جبال شمال العراق في قنديل وسنجار ومخمور إذا لم تتمكن حكومة بغداد من تطهير المنطقة من المسلحين الأكراد، حسب قوله.

وصرح في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية أن تركيا قد تضرب قنديل “في أي لحظة ذات مساء”.

وقال إن قوات تركيا ستدخل قضاء سنجار شمالي العراق إذا تطلب الأمر للقيام بما يلزم ضد مسلحي منظمة “بي كا كا”.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا عاقدة العزم على جعل “بي كا كا” تدفع ثمن كل قطرة دم أريقت من أبناء الشعب التركي.

المصدر-(وكالات)

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